Panettone industriale venduto per artigianale: i Nas stangano un panificio vicino Viterbo • Terzo Binario News

Sequestrati 70 kg di dolce natalizio, in provincia di Roma stessa sorte per 6 kg di semifreddi

Deferita per frode in commercio la titolare di un panificio della provincia di Viterbo per avere detenuto, per la successiva vendita al pubblico, panettoni di produzione industriale presentandoli, in etichetta, come artigianali.

Nel corso dell’ispezione sono stati sequestrati complessivi kg 70 di prodotti.

Invece è stato deferito in stato di libertà il legale responsabile di un bar-pasticceria della provincia di Roma per aver posto in vendita prodotti dolciari natalizi semifreddi (torte e cassate) di produzione industriale artatamente etichettate e dichiarate come prodotto gastronomico artigianale, al fine di

trarre in inganno gli acquirenti ed ottenere un illecito profitto.

Sequestrati 6 kg di semifreddi.