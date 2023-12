Pallacanestro, la Dinamo Ladispoli a valanga: Apdb Roma travolta • Terzo Binario News

Sul campo dell’APDB Roma la Mistercucina Dinamo Ladispoli sfodera una delle sue migliori prestazioni stagionali e schianta, letteralmente, i romani con un perentorio 64-92 che dice molto su quanto la squadra di coach Crocicchia stia trovando una sua identità ben precisa: difesa aggressiva, transizione, contropiede stanno diventando un marchio di fabbrica della Dinamo.

Se poi a tutto ciò si aggiunge una serata di grazia di un ragazzino che solo un anno fa ha compiuto due volte 20 anni, allora diventa veramente tutto facile: Francesco D’Alonzo, classe 1982, ieri deve aver scoperto la macchina del tempo e impostato la manopola a inizio anni 2000, quando se ne andava in giro per l’Italia a giocare in squadre che disputavano campionati di categoria Top Nazionale.

Con 31 punti, 7 triple (di cui almeno un paio contro le leggi della fisica), 8 assist, doppia cifra di rimbalzi, e’ stato l’MVP di serata e ha certamente dato alla squadra una tranquillità che ha permesso a tutti di giocare sul velluto.

Miglior modo per arrivare alla pausa natalizia non c’era, una iniezione di autostima (nel caso qualcuno ne avesse ancora bisogno) che permetterà di preparare al meglio la sfida del 7 Gennaio, quello che sarà un vero e proprio big match che vedrà la Dinamo al PalaSorbo opposta all’altra seconda pari merito del girone, la SS Lazio.

Parziali e Tabellini APDB Roma vs Mistercucina Dinamo Ladispoli

10-27 33-45 46-75 64-92

Acconciamessa 3, Bernini 5, Profumo D 4, Profumo N 6, Mangiola 17, Fois (cap) 11, Di Francesco 11, D’Alonzo 31, Campolungo 4, Valente.