Calcio a Passoscuro, la Sangiovannella Old Style “sfrattata” dal Salvo D’Acquisto • Terzo Binario News

La Dirigenza in un comunicato stampa: “Abbiamo il cuore spezzato, ma torneremo nella nostra casa”

C’è tristezza tra le fila della Sangiovannella Old Style, squadra neonata di Passoscuro militante nella Terza Categoria laziale.

Dopo nemmeno mezza stagione infatti, “perde” il terreno amico del Salvo D’Acquisto e si trova senza un campo in cui giocare le partite casalinghe.

Alla base, secondo quanto riportano i tesserati del club, sembra ci siano divergenze economiche con il gestore del campo, inizialmente favorevole, sempre secondo da quanto detto dalla società della Sangiovannella, ad una concessione ad uso gratuito dell’impianto, considerata anche la categoria della squadra, volenterosa di portare avanti lo sport in maniera sana nella Frazione del Comune di Fiumicino, salvo poi fare un passo indietro chiedendone un affitto, senza dubbio giusto, ma che i ragazzi della Sangiovannella di certo non si aspettavano a metà campionato. Un cambio di rotta che più che da un punto di vista economico – fanno sapere dalla Sangiovannella – li colpisce più nell’orgoglio che “nel portafoglio”, una mancanza di rispetto alla parola data che non si aspettavano.

Questo il comunicato della Società: “La Sangiovannella Old Style (squadra di Terza Categoria di Passoscuro) comunica ai propri sostenitori che, a partire da oggi (17 dicembre), non disputerà più le partite casalinghe al Campo Salvo D’Acquisto di Passoscuro.

Questa decisione spezza il cuore, poiché la nostra società ha radici a Passoscuro e continua a crescere oggi sotto la guida di abitanti del nostro amato paese. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e vi diamo appuntamento presso la nuova struttura che ci ospiterà.

Non è un addio, ma solo un arrivederci; prima o poi, con il rispetto che la nostra società merita, torneremo a Passoscuro, torneremo a casa nostra”