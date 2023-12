Si chiude un anno straordinario per la Volley Ladispoli • Terzo Binario News

L’anno 2023 sta per concludersi, ma non è ancora tempo di bilanci, non abbiamo tempo, lo faremo durante le Feste natalizie, dove comunque non staremo fermi perché saremo impegnati con la 2°Edizione del Torneo Lazio Winter organizzato in collaborazione con l’Asp Civitavecchia. Restano ancora tre gare giovanili per concludere un anno che ci ha visto impegnati sui tanti fronti giovanili agonistici di ogni ordine e grado. Pensate ! …… sono 225 le gare di Campionato disputate a partire dal 7 Gennaio 2023 e relative alla passata stagione terminata il 30 Giugno, alle quali vanno aggiunte le 50 gare Fipav della stagione corrente 2023/24, per un totale annuo di 275 gare Federali. Questa è la dimensione della nostra attività annuale.

Ora però ci soffermeremo sulle notizie della settimana appena conclusa. Otto gare complessive e, sette vittorie, sono una bella media. Mercoledì scorso a scendere in campo sono state prima le ragazze dell’Under 18 Femminile che, in trasferta, dopo una dura battaglia sono uscite sconfitte 3-1 contro il CaliRoma; poi l’Under17 maschile che invece ha superato in trasferta il difficile confronto, 3-1, con il Duemila12. Giovedì 14, invece a deliziare la serata di fronte al proprio pubblico ci ha pensato l’Under 19 maschile che non solo si è imposta sul S.Paolo Ostiense nel Campionato di Eccellenza, ma con questi 3 punti si è posizionata saldamente al 4° posto in classifica. Si è arrivati così al week end di fuoco che così si può riepilogare : Sabato 16, mentre al PalaSorbo, dalle ore 15.00, tutte le Associazioni sportive di Ladispoli festeggiavano l’atleta dell’anno (la nostra atleta premiata è stata la giovanissima Elena Notarangelo), tante nostre squadre nel pomeriggio partivano in trasferta. L’Under 14 femminile a Valcanneto vinceva 3-0, trasferta a Roma anche per l’Under 13 maschile, che vinceva 2-1 contro la Duemila12; trasferta impegnativa, sempre a Roma, anche per i ragazzi della Serie D che superavano l’ostacolo Volley Prati, 3-1, con una gara superlativa. Poi come se non bastasse, sempre Sabato altre due gare in casa.

Alle 16.30, nel Campionato di 1°Divisione femminile, la Noinet si imponeva sul Naturbelle Civitavecchia Volley Accademy ed a seguire, ancora, la gara dell’Under 13 femminile che superava la rappresentativa della Roma Volley con un bel 3-0. Insomma per chi avesse perso il conto …. solo 5 vittorie su 5 gare. A completare il week end poi c’è stato il raduno della Domenica mattina organizzato in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav di Roma “Natale con il Volley S3” a cui hanno partecipato oltre ai bambini della Volley Ladispoli, anche il Volley Sicania di Cerenova, le Associazioni Volley Lago e Stella Mantus di Bracciano, il Volley Extrime.

Una manifestazione questa sviluppata in contemporanea su tutta la provincia di Roma che ha coinvolto complessivamente 18 Società ospitanti pronte ad accogliere ben 62 altre Società partecipanti per un totale di circa 3250 bambini.