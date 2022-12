Ospedale di Comunità ad Anguillara, il Comune consegna il terreno all'Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Attiguo al campo sportivo, Minnucci: “Felice di aver contribuito senza sosta per raggiungere obiettivi come questo, lavori entro il 2023”

“Con la consegna dell’area pubblica adiacente al campo sportivo dal Comune all’Asl Roma 4 fatta oggi nell’aula Consiliare sabatina si compie un decisivo passo verso il nuovo “Ospedale di comunità” di Anguillara Sabazia.

Una struttura sanitaria della rete di assistenza territoriale che svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

Con circa 20 posti letto, ambulatori e fornita di nuove tecnologie potrà offrire servizi liberando gli ospedali e i pronto soccorso dal sovraffollamento. L’inizio dei lavori, come annunciato oggi, è previsto entro l’anno 2023.

Siamo passati in dieci anni dai tentativi di chiusura degli ospedali, ad una stagione di inaugurazioni di nuovi reparti e nuove strutture. E’ quindi doveroso un ringraziamento all’Assessore Alessio D’Amato, protagonista del risanamento e del rilancio della Sanità regionale e della lotta al Covid.

Io ci ho creduto dal primo giorno e da membro della commissione Sanità in Consiglio Regionale e guardando ai risultati raggiunti sono felice di aver lavorato senza sosta per raggiungere obiettivi come questo”.

Così in una nota Emiliano Minnucci