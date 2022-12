Patenti speciali e invalidità, il Tavolo Tecnico al lavoro con Comune e Asl per riportare a Civitavecchia le Commissioni • Terzo Binario News

Il Tavolo Tecnico della Cultura dell’Agibilità e Abbattimento Barriere

Architettoniche nelle persone del Presidente Elena De Paolis e del Consigliere

Pierluigi Risi, nella giornata del 12 dicembre. è stato ricevuto, unitamente

all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune Dott.ssa Cinzia Napoli e all’On dott.

Paolo Ciani Vice Presidente della Commissione VII della Regione Lazio dal DG

della ASL Roma 4 Dottoressa Cristina Matranga.

Nella audizione sono stati esaminati i temi relativi alla Commissione Patenti

Speciali ed alla Commissione per l’Accertamento di Invalidità e sono state studiate

soluzioni che possano, entro breve tempo, riportare nel nostro comprensorio le

Commissioni purtroppo da molto tempo decentrate costringendo i cittadini che necessitano a fare “viaggi della speranza” in quel di Roma

Per quanto alla Commissione per l’Accertamento di Invalidità l’On Dott. Ciani

ha comunicato che è in contatto con l’INPS e che quanto prima è programmato un incontro.

Per quanto alla Commissione Patenti Speciali, che interessa anche gli utenti

anziani e/o portatori di disabilità anche non completamente invalidanti, nel

ringraziare ancora il lavoro encomiabile che stanno svolgendo il Direttore

dell’Azienda Sanitaria Roma 4 Dott.ssa Cristina Matranga, unitamente all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune Dott.ssa Cinzia Napoli ed all’On Dott. Ciani, questo Tavolo Tecnico ha dichiarato la propria disponibilità alla redazione del progetto che dovrebbe consentire di sopperire alle attuali carenze per poter a breve avere la commissione nel nostro comprensorio.

Il Tavolo è al lavoro per la predisposizione di uno screening che fotografi in

maniera abbastanza puntuale le reali necessità nel Distretto 1 della Roma 4 ovvero

Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere.

Stiamo lavorando incessantemente per poter, al più presto, portare la nostra

città ed il comprensorio ad avere finalmente un riconoscimento, per altro dovuto,

alle persone con disabilità ed agli ultra ottantenni che così potranno evitare i disagi fino ad ora avuti Nel ringraziare l’On. Dott. Paolo Ciani sempre vicino e risolutivo per le nostre interpellanze e problematiche, la Dottoressa Cristina Matranga DG della ASL ROMA 4 e l’assessore ai Servizi Sociali Dottoressa Cinzia Napoli per la disponibilità ed il lavoro che stanno svolgendo, questo Tavolo Tecnico, vicino alle esigenze delle persone più fragili, vuole porgere auguri grandissimi e di tutto cuore per un sereno e Felice Santo Natale nella speranza che almeno l’Epifania ci faccia pensare ad una risoluzione delle problematiche annose e pesanti che le persone fragili devono sostenere.

Questo comunicato si rende necessario per informare i cittadini del lavoro che

collegialmente stiamo facendo e per rassicurare tutti coloro che al momento sono

costretti al calvario con la Capitale con dispendio di energie e spese che, incrociando le dita, quanto prima potranno rinnovare la patente con procedure più snelle. Così conclude il presidente Elena De Paolis.