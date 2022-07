Ordinanza anti pipì, un cittadino: "Civitavecchia è sporca ma non per colpa degli animali" • Terzo Binario News

“Come cittadino sono indignato nel leggere l’ordinanza che obbliga i proprietari/conduttori di animali domestici a portare l’acqua.

Sembra che il problema della città sporca sia solo colpa degli amici a quattro zampe….

Il sindaco a mio dire, potrebbe far spazzare la città, abito nella parte alta di essa, lavare le strade igienizzarle visto che è qualche “decennio” che in zona non vedo un operatore ecologico tant’è che la mattina abitanti del mio condominio sono costretti a ripulire la sporcizia.

Bottiglie di birra, acqua ed altra monnezza sicuramente non lasciata dai cani.

Spero che al sindaco di Civitavecchia venga la felice idea di spendere per il decoro della nostra amata città i proventi della TARI che puntualmente ogni anno aumenta.

Sperando nel miraggio di vedere uno “scopino” o meglio ancora una moto spazzatrice nella mia zona, quella dei Cappuccini”.

