Debutta alla grande l'Arena Gassman a Civitavecchia: martedì nuovo spettacolo • Terzo Binario News

Un mix di voglia di teatro all’aperto e di curiosità, quello che giovedì

scorso ha portato a riempire tutti i posti a sedere dell’Arena Gassman.

Si tratta del nuovo e gradevole spazio (appunto open) ricreato a fianco

dell’omonimo teatro cittadino che ha la direzione artistica di Enrico

Maria Falconi.

A fungere da apripista al Cartellone Estivo, lo spettacolo “C’eravamo tanto amati” scritto e diretto da Anna Baldoni.

Un debutto con sold out, dunque, oltremodo gratificante

che proietta con fiducia il cartellone stesso verso il nuovo imperdibile

appuntamento in programma per martedì 19 luglio.

Ossia “Amori, sentimenti, altre complicazioni” e che, a partire dalle ore 21, vedrà

in scena ulteriori civitavecchiesi quali Tiziano Leonardi, Gino Saladini

e Marco Manovelli. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 328

1224154.