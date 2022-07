Tedesco a D'Amico: "Lo incontrerò presto" • Terzo Binario News

“Ho appreso della decisione di Alessandro D’Amico di lasciare la Lega. Si tratta di un consigliere validissimo, come dimostrano i settori su cui è attivo e che stanno dando grandi risultati per la città.

È una risorsa molto importante per l’Amministrazione, ma soprattutto un ragazzo dalle straordinarie qualità umane.

Lo ringrazio per le sue parole verso di me e ricambio tutta la sua fiducia. Avremo modo a breve di incontrarci nello spirito di grande collaborazione ed amicizia che ci ha sempre legati e per continuare a lavorare insieme”.

Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.