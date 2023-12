Ordinanza anti-degrado nel Capodanno di Cerveteri: niente alcol da asporto • Terzo Binario News

In occasione della notte di Capodanno, e del concomitante concerto in programma in Piazza Santa Maria con Boosta e Giancane, oltre all’ordinanza anti-botti che vieta l’esplosione di razzi, petardi e mortaretti dalle ore 23:30 alle 00:30 a tutela dell’incolumità di persone, cose e anima-li, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha firmato una nuova ordinanza anti-degrado, tesa a li-mitare l’abbandono di lattine e bottiglie di vetro nel territorio.

Nel dettaglio, l’ordinanza appena firmata, vieta, nell’area interessata dal concerto di Capodanno e fino a 500metri di distanza la vendita da asporto di qualsiasi tipo di bevanda in vetro o in lat-tina dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2024. Sempre nella me-desima area è altresì vietata la detenzione di contenitori in vetro o in lattina.

Sempre incluso nell’ordinanza, l’obbligo per le attività temporanee connesse all’organizzazione del concerto di Piazza Santa Maria, di somministrare qualsivoglia tipo di bevande in bicchieri di materiale biodegradabile e compostabile e non in vetro e similari.

In concomitanza del concerto, viene inoltre interdetto l’ingresso in Piazza Santa Maria a chi si troverà in possesso di contenitori in vetro o lattina, di dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti e di articoli pirotecnici destinati a fini di svago.

“Con questa ordinanza, che si aggiunge a quella che vieta l’esplosione di botti e petardi, puntiamo a far vivere alla città di Cerveteri un Capodanno sereno, sicuro e rispettoso delle persone, dell’ambiente cir-costante e del territorio tutto – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’invito per tutta la citta-dinanza è dunque quello di attenersi alle normative, per trascorrere insieme un ultimo dell’anno sere-no e soprattutto in sicurezza”