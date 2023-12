“Concerto a lume di candela” al Granarone a Cerveteri: un’esperienza suggestiva ed elegante • Terzo Binario News

Appuntamento per martedì 2 gennaio alle ore 18:00, ingresso gratuito

Un suggestivo, elegante ed unico concerto a lume di candela per archi, pianoforte e voce. Il primo spettacolo del nuovo anno del Natale Caerite di Cerveteri non è solamente un concerto, ma un’esperienza emozionante, un viaggio nella musica immersi in un’atmosfera d’eccezione, tra i grandi brani della musica italiana e le luci delle candele.

“Buongiorno a te”, “Mamma”, “Granada”, “Caruso”, “Tu che mi hai preso il cuor”, “Un amore così grande” e tante, tante altre canzoni ancora del panorama musicale italiano. Una scaletta di brani d’eccezione, per un concerto veramente da brividi. L’appuntamento è per martedì 2 gennaio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone e l’ingresso è libero e gratuito.

“Iniziamo l’anno con un concerto davvero eccezionale, uno spettacolo a cui personalmente ho già avuto occasione di assistere in un’altra città e che ho fortemente voluto come concerto d’apertura del nuovo anno della nostra città – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – sarà un pomeriggio davvero straordinario, un pomeriggio a lume di candela all’interno dell’Aula del Consiglio comunale della nostra città, in un’atmosfera che ci farà provare la sensazione di trovarci quasi in una dimensione parallela”.

“Il repertorio di brani in programma e il grande spessore artistico dei musicisti che si esibiranno – conclude il Vicesindaco Battafarano – renderanno il tutto davvero incredibile. Vi aspetto numerosi, così come sin da ora invito la cittadinanza a tutti gli altri eventi in programma nel mese di gennaio, come sempre tutti ad ingresso gratuito”.