Open Day virtuale al polo UniTuscia di Civitavecchia - Terzo Binario News

“Virtual open day” dell’UniTuscia, ieri 25 febbraio, anche al polo universitario di Civitavecchia. Presentata l’offerta formativa dell’anno accademico 2020/2021.

Moltissimi gli studenti delle scuole cittadine e del comprensorio che hanno seguito direttamente da casa l’intero evento articolato in tre parti. Nella prima parte dell’evento sono intervenuti il presidente del Consorzio Università per Civitavecchia, professor Enrico Maria Mosconi, il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, il presidente della Fondazione CaRiCiv, Gabriella Sarracco.

Ci sono stati anche i saluti del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, e del rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Stefano Ubertini.

Nella Seconda parte della mattinata, dopo i saluti dei direttori dei dipartimenti DEIM e DEB, i docenti hanno presentato agli studenti delle scuole superiori il corso di Economia Aziendale (curriculum Economia del Mare e del Commercio Internazionale e curriculum Management), e il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche ambientali.

Gli stessi professori hanno ricordato ai ragazzi che presso il polo universitario sono attivi due corsi di laurea magistrale, uno in Economia Circolare e uno in Biologia ed Ecologia Marina.

Poi ci sono stati interessanti testimonianze degli ex-studenti, laureati al Polo di Civitavecchia e seminari tematici creati e organizzati dai dottorandi di ricerca dell’Ateneo apprezzati a livello internazionale anche grazie alle efficaci esperienze ERASMUS. Nel pomeriggio si sono svolti i test di accesso per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale dell’Università degli Studi della Tuscia. Il test di accesso è una prova che lo studente sostiene per perfezionare l’immatricolazione al corso di laurea. Non ha carattere selettivo e non preclude l’immatricolazione al corso di studio ma gli permette di valutare il proprio livello di preparazione generale.