Cinque convocati della Tirrena Civitavecchia dalla Fidal Lazio - Terzo Binario News

Cinque portacolori Cadetti della Tirreno Atletica Civitavecchia in allenamento per la selezione regionale. Domani e sabato 6 marzo Matteo Bonamano e Gabriele Tarricone, per il settore salti, con Leonardo Dolci, Sara Pontani e Myriam Tofi per il mezzofondo si confronteranno con i migliori pari età del Lazio nei raduni del Club Lazio.

Infatti, dopo un lungo stop, la Fidal Lazio riprende la sua attività in campo con sessioni di allenamento congiunto dedicate ai migliori atleti della regione della categoria Cadetti (ovvero i ragazzi nati nel biennio 2006-2007). «Incontri mirati non solo all’approfondimento della tecnica ma – sottolineano dal sodalizio biancazzurro – con l’aggiunta della collaborazione con la psicologa dello sport, a sostegno degli atleti e allenatori, il cui contributo serve anche a stimolare e migliorare, per quanto possibile, la motivazione dei giovanissimi atleti.

Il comitato regionale, attento allo sviluppo agonistico delle fasce più grandi, amplia la rosa dei convocati anche alle categorie Allievi e Junior (per i più grandi, nati fra il 2005e il 2002) per la visione di un progetto più importante, dove la priorità è rappresentata dalla continuità agonistica da giovanissimi ad atleti evoluti».

L’appuntamento per i cinque civitavecchiesi, che nelle ultime uscite si sono distinti con prestazioni interessanti, è diviso in due strutture: al Paolo Rosi dell’Acquacetosa di Roma e a Montecompatri, ai Castelli Romani. Allenamenti che rimangono rigorosamente a porte chiuse in ottemperanza alle normative vigenti antiCovid. Gli stessi allenamenti che svolgono ormai da mesi tutti gli atleti biancazzurri al Moretti Della Marta, sfruttando gli spazi che concede l’impianto del Casaletto Rosso.

E intanto il lavoro oscuro del presidente della Tirreno Atletica Claudio Ubaldi in ambito regionale comincia a dare i suoi frutti. Difatti è sua la proposta di ampliare la rosa dei convocati, prontamente accolta dalla Fidal Lazio, e questo rappresenta il primo di una serie di suggerimenti del patron civitavecchiese nelle vesti di consigliere. L’idea è stata sposata dal Presidente Regionale e dal ramo tecnico, che con il loro benestare hanno così dato un senso di continuità e stimolo anche alle categorie superiori e più delicate ovvero quella dei sedicenni, diciassettenni e diciottenni.