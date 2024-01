Open day alla Ladispoli 1 dalle 16,30 • Terzo Binario News

Tutto pronto per l’Open Day di Giovedì 25 Gennaio presso l’IC Ladispoli 1 , a partire dalle ore 16.30, nel plesso centrale “G.Falcone” la dirigenza scolastica, le collaboratrici del DS, i coordinatori di plesso, i docenti referenti di progetto e le funzioni strumentali, le future docenti delle classi prime della scuola primaria, il personale della secondaria di primo grado, nonché i docenti della scuola dell’infanzia, accoglieranno i genitori per la per far conoscere la peculiarità della scuola, gli spazi, la mensa, la palestra, la biblioteca, i progetti del PTOF 2023/24 svolti in collaborazione con le istituzioni del territorio, enti statali e associazioni culturali, sociali e di volontariato, con esperti e specializzati in diversi settori , con l’obiettivo di aprire sempre più la scuola all’ambiente di vita e rendere consapevoli gli alunni, di essere i protagonisti del futuro generazionale.

I numerosi progetti presentati volti alla valorizzazione dell’Inclusione della diversita’ di ogni studente , all’acquisizione dei principi di convivenza democratica e civile, al rispetto del patrimonio artistico, sociale e culturale , senza tralasciare la conoscenza dei cambiamenti nell’era digitale e l’innovazione didattica , vedono al centro educativo l’alunno nella relazione umana, dialogica e interattiva con il docente, variabile fondamentale dalla quale dipende il successo del percorso formativo.

Ambiente -Piccole Guide del territorio, Lettura con visite guidate in Biblioteca e Librerie ,Legalita’con l’intervento della Polizia, dei Carabinieri e delle istituzioni Militari , Sport con la presenza del docente di ed.fisica nelle classi 4-5,Salute e Benessere in collegamento con ASL,AVIS e Centri Sportivi, Solidarieta’-Piccoli volontari crescono con l’aiuto della Caritas Diocesana , Recupero degli apprendimenti , Potenziamento Lingue e i progetti con fondi del PNRR: Mission4-Next Generation Classrooms e Potenziamento Competenze Stem e Multilinguistiche, Gite e viaggi di istruzioni , e ancora progetti legati all’Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, DSA e diversamente abili, per i quali l’istituto negli ultimi anni si e’ specializzato nella didattica e nello stile d’insegnamento, unitamente alla preparazione dei docenti in percorsi universitari.

Si ricorda che l’IC Ladispoli 1 e’ caratterizzato da plessi dislocati in zone diverse di Ladispoli :

-PLESSO G.FALCONE in via Castellammare di Stabia con 2 sezioni di scuola dell’infanzia a tempo ridotto antimeridiano con 25 ore ; la scuola primaria con classi a tempo normale a 27 ore antimeridiane, mentre le classi a tempo pieno con 40 ore settimanali sono presenti sia nel plesso G.Falcone che nel PLESSO G.RODARI in Via Torino.