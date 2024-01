Michela Mastropietro mattatrice dell’amichevole infrasettimanale del Cerveteri Women • Terzo Binario News

Buona prova in amichevole delle ragazze allenate dal Mister Jacopo Lenzi contro la Juniores femminile del Ladispoli

Partita amichevole infrasettimanale ieri sera per il Cerveteri Women allenato dal Mister Jacopo Lenzi. Le ragazze etrusche sono scese in campo all’Angelo Sale di Ladispoli, per affrontare in una gara amichevole la Juniores locale.

Una gara utile per entrambi le compagini per migliorarsi, per creare affiatamento e per provare nuovi schemi da proporre poi nelle gare ufficiali.

A spuntarla sono state le ragazze di Cerveteri, che si sono imposte con il risultato di 3 a 2. MVP dell’incontro, Michela Mastropietro autrice di tutte e tre le reti delle ragazze allenate da Mister Lenzi. Una buona prova dunque, soprattutto in ottica Campionato: sabato il Cerveteri Women tornerà a giocare al Campo Enrico Galli nella penultima gara di Eccellenza e se la vedrà contro il temibile Latina.

Potete trovare la registrazione integrale della partita di ieri, collegandovi ai profili social di Alessio Indino – Fermo immagine tratto dalla diretta social integrale di Alessio Indino, reperibile anche su instagram a _telecronacale_