Gattino incastrato nel motore, i pompieri di Civitavecchia lo salvano smontando la vettura - Terzo Binario News

Alle ore 14 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, oltre al soccorso ordinario, sono intervenuti in via Campania lato edificio scolastico “Ennio Galice”, per il salvataggio di un piccolo felino.

Una collaboratrice scolastica, in servizio presso la scuola, udendo da alcune ore miagolii, provenire dal cofano anteriore di un’autovettura in sosta nei pressi dell’edificio scolastico, ha allertato i soccorsi.

I VVF giunti sul posto, in presenza del proprietario dell’auto (nel frattempo giunto sul posto), hanno individuato Il gattino nel vano motore dell’automezzo.

L’operazione di estrazione del micio si è rivelata abbastanza impegnativa in quanto il felino si era infilato nella parte bassa del motore, in un punto di difficile accesso. Per recuperare il micio, è stato necessario anche alzare la parte anteriore dell’auto (in accordo con il proprietario della stessa), con l’ausilio di un cuscino ad aria compressa (in dotazione VVF) e smontare un carter di protezione del motore.