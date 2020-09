Omicidio Vannini, Miroli: "Speriamo non abbiate già scritto la sentenza" - Terzo Binario News

Andrea Miroli per tutti gli imputati. “Il rischio e la sensazione che la sentenza sia già stata scritta. Che i fatti rappresentino un dramma per i Vannini è indiscutibile, ma anche per i Ciontoli sarebbe tremendo vedersi privati della libertà”.

Questo quanto detto mercoledì 23 settembre nel corso dell’ultima udienza del processo d’Appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. Presiede la Seconda Corte d’Appello il presidente Giancarlo Garofalo. Il 30 settembre la sentenza.

“Il ruolo della Parte Civile è il risarcimento non vanno accontentati per vendetta, ma Ciontoli deve essere condannato per quanto ha fatto come richiede la giustizia”.