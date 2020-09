Omicidio Vannini, oggi parola alla difesa dei Ciontoli: SEGUI LA DIRETTA - Terzo Binario News

Oggi mercoledì 23 settembre, ultima udienza del processo d’Appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. Presiede la Seconda Corte d’Appello il presidente Giancarlo Garofalo. Il 30 settembre la sentenza.

Alla Corte d’Appello di Roma si celebra il secondo processo di secondo grado – dopo la decisione della Cassazione – che vede imputati i Ciontoli e Maria Pezzillo.

Dopo la requisitoria del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano (che ha proposto 14 anni di reclusione per tutti e quattro i Ciontoli oppure in subordine una pena di 9 anni e 4 mesi tranne che per Antonio) e la richiesta delle parti civili, oggi parola alla difesa.

Previste le arringhe dei legali dei Ciontoli, che Andrea Miroli, Pietro Messina e Domenico Ciruzzi, che chiederanno l’assoluzione per Federico, Martina e Maria Pezzillo. Per Antonio Ciontoli la richiesta è la stessa dei processi di primo grado e del primo appello ovvero l’omicidio colposo.

Ore 9,34 – Inizio udienza, presente in aula Antonio Ciontoli. Inizia l’arringa del collegio difensivo. il primo a parlare è Andrea Miroli per tutti gli imputati. “Il rischio e la sensazione che la sentenza sia già stata scritta. Che i fatti rappresentino un dramma per i Vannini è indiscutibile, ma anche per i Ciontoli sarebbe tremendo vedersi privati della libertà. Il ruolo della Parte Civile è il risarcimento non vanno accontentati per vendetta, ma Ciontoli deve essere condannato per quanto ha fatto come richiede la giustizia. I media hanno cavalcato l’emotività e il dolo eventuale sarebbe un abominio. Per Antonio Ciontoli va riconosciuto l’omicidio colposo, i familiari non avevano consapevolezza dell’accaduto e la vicenda in sé. La materia del processo è la differenza fra dolo eventuale e colpo cosciente, una differenza sottile per un tema complesso. Il dolo richiama la volontà e se antonio Ciontoli non voleva uccidere e lo dimostrano le bugie dette al Pit al dottor Matera. Marco era l’unico testimone obiettivo dell’accaduto: Ciontoli non poteva sfuggire alle responsabilità nel momento in cui ha chiamato il maresciallo dei carabinieri Roberto Izzo. Federico al Pit dice a Marina e Valerio cosa è successo veramente. La Cassazione ha preso un abbaglio rispetto al primo Appello: se avesse lasciato Marco al Pit Ciontoli andandosene avrebbe aderito all’evento-morte invece non è stato così. Il riferimento rimane la sentenza Tyssen Krupp. Non configurandosi il dolo eventuale, Ciontoli non può essere condannato per omicidio volontario. ‘La morte di Marco ha rappresentato il fallimento del piano’ è un concetto sbagliato. Se Matera avesse aderito alle richieste di Ciontoli, la morte o meno di Marco non avrebbe cambiato nulla per lui. Ecco perché l’osservazione della Cassazione è sbagliata. Dovete calarvi nei panni di Antonio Ciontoli quella sera del 17 e 18 maggio 2015, che credeva come la ferita fosse nel braccio di Marco e così gli altri familiari. Quindi non c’è adesione all’evento-morte e questo il processo l’ha dimostrato. Il comportamento è dipeso dal sapere che la pallottola era nel braccio. Ciontoli negli interrogatori ha continuato a sostenere come la pistola fosse scivolata. Al bagno con Marco c’era solo Antonio Ciontoli e lo hanno accertato i giudici di Primo Grado e nel Primo Appello. Martina non c’era, certificato dagli esami balistici. Vero che Martina aveva una particella nel naso, ma essere in bagno ne avrebbe dovute avere tre. Lei stessa ha detto di essere entrata ma non nel momento dello sparo e lo testimonia il Ris. Antonio ne aveva 12.