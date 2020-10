Omicidio Vannini, i Ciontoli contro Carlini: il Gip si riserva di decidere - Terzo Binario News

Il Gip del tribunale di Civitavecchia ha deciso di prendersi qualche giorno prima di decidere sulla denuncia per diffamazione sporta dalla famiglia Ciontoli e da Viola Giorgini contro Alessandro Carlini, cugino di Marco Vannini, per un post sui social di fine ottobre 2016.

Ieri si è parlato dell’udienza che si sarebbe tenuta stamani nel palazzo di giustizia civitavecchiese. Il Pm ha archiviato la denuncia per “particolare tenuità del fatto” ma l’avvocato Alessandro Gnazi, legale di Alessandro Carlini, si è opposto per chiedere l’assoluzione piena.

In aula anche i legali dei Ciontoli, che hanno esposto la loro posizione ovvero – pur non essendo loro ad essersi opposti – quello di chiedere il rinvio a giudizio. Per contro, Gnazi ha chiesto di archiviare e a quel punto il giudice, che si pensava potesse emettere subito la sentenza, ha preferito ritirarsi in camera di consiglio prendendosi qualche giorno di tempo per decidere.

“L’udienza è terminata. La sentenza verrà emessa nei prossimi giorni.

Vi terrò aggiornati. Grazie” ha scritto Alessandro Carlini.