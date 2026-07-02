Ladispoli Attiva: "Come previsto, torna l'emergenza idrica" • Terzo Binario News

“Ogni estate a Ladispoli si ripete la stessa situazione: in molte case l’acqua manca o arriva con una pressione insufficiente.

Quando ci opponiamo alla cementificazione e ai nuovi Piani Integrati non lo facciamo per principio. Lo facciamo perché ogni nuovo quartiere aumenta la richiesta di servizi essenziali, a partire dall’acqua.

E non è una nostra opinione: lo scrivono i documenti ufficiali della Variante al Piano Regolatore adottata nel 2019 dalla questa amministrazione.

I dati parlano chiaro: nei mesi estivi, con circa 65.000 abitanti presenti, la disponibilità idrica è già insufficiente, fermandosi a 213 litri per abitante al giorno contro una media regionale di 256. Con la realizzazione della Variante al PRG e l’arrivo potenziale di circa 10.000 nuovi residenti, la disponibilità scenderebbe addirittura a 184 litri per abitante.

Gli stessi documenti riconoscono che l’approvvigionamento idrico è una criticità e che ogni ulteriore sviluppo urbanistico dovrebbe essere accompagnato da adeguati investimenti sulla rete e sulle risorse idriche.

Senza un piano condiviso con ACEA, per potenziare la rete idrica, ogni estate rischierà di essere peggiore della precedente. Ladispoli ha bisogno di una pianificazione responsabile, non di altra cementificazione senza le infrastrutture necessarie”.

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