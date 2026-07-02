Pagliari: "Massima collaborazione da Unindustria Civitavecchia con D'Antò e Cangani" • Terzo Binario News

Un nuovo capitolo si apre per la governance del nostro territorio, tracciando una linea di continuità e competenza tra l’amministrazione locale e la Regione Lazio.

L’elezione di Enzo D’Antò al Consiglio Regionale del Lazio e la contestuale nomina di Giancarlo Cangani ad Assessore all’Urbanistica del Comune di Civitavecchia rappresentano due notizie di straordinaria importanza per il nostro tessuto economico e sociale. A nome di Unindustria Civitavecchia, desidero esprimere a entrambi i più sinceri auguri di buon lavoro per le sfide cruciali che li attendono.

La contemporaneità di questi due incarichi si realizza in un momento storico senza precedenti per Civitavecchia. La città si trova al centro della Transizione Energetica nazionale, un processo di riconversione industriale radicale che non ammette ritardi, divisioni o incertezze. La chiusura della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord e la necessità di catalizzare nuovi investimenti legati alle fonti rinnovabili, all’eolico offshore, all’idrogeno e alla logistica sostenibile impongono una sinergia totale tra i diversi livelli istituzionali.

La presenza di Enzo D’Antò alla Pisana costituisce, in questo senso, una garanzia fondamentale. Siamo certi che saprà essere la voce autorevole e determinata di cui il nostro comprensorio ha bisogno in Regione, presidiando i tavoli strategici dove si decidono le politiche industriali, di sviluppo e di transizione ecologica del Lazio. Al tempo stesso, il testimone della pianificazione urbanistica comunale passa nelle mani di Giancarlo Cangani. A lui spetta il compito delicatissimo di ridisegnare il volto e gli spazi di una città in piena metamorfosi, rendendo il territorio attrattivo per i nuovi insediamenti produttivi e velocizzando gli iter burocratici legati allo sviluppo sostenibile.

Unindustria Civitavecchia è pronta, come sempre, a fare la propria parte. Offriremo la massima collaborazione e il nostro patrimonio di competenze tecniche e industriali sia al Consigliere D’Antò sia all’ Assessore Cangani. La transizione energetica ed economica non è solo una necessità ambientale, ma l’unica vera opportunità per creare occupazione stabile, sviluppo e benessere per le future generazioni. Solo camminando uniti, con una visione strategica condivisa tra imprese e istituzioni, potremo trasformare questa storica sfida in un successo per Civitavecchia e per l’intera regione.