Commissione congiunta Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione sui plessi scolastici di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta la Commissione congiunta Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione, presieduta rispettivamente dalle consigliere Maila Maccarini e Alessandra Lecis, dedicata all’aggiornamento sullo stato dell’edilizia scolastica cittadina e all’audizione dei dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Civitavecchia.

L’incontro si è rivelato particolarmente proficuo e costruttivo, grazie anche alla presenza della funzionaria comunale responsabile dell’edilizia scolastica, che ha fornito risposte puntuali sugli interventi in avvio nei prossimi mesi.

Tra le opere illustrate figurano gli interventi presso il plesso Flavioni, con particolare riferimento all’attuazione del PEBA e al superamento delle barriere architettoniche, e i lavori alla palestra della scuola primaria Renato Posata

A questi si aggiungono ulteriori interventi programmati presso la scuola Borlone, la scuola dell’infanzia di San Liborio e in altri plessi cittadini, nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Nel corso della Commissione, l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti ha illustrato lo stato di avanzamento delle progettazioni, evidenziando il lavoro quotidiano degli uffici e confermando la volontà di considerare l’edilizia scolastica una priorità assoluta. Sono inoltre in fase di definizione ulteriori opere che saranno presto presentate alla cittadinanza.

Le presidentesse rivolgono un sentito ringraziamento all’assessore Scilipoti per la disponibilità e il puntuale contributo fornito, e all’assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti, costantemente attenta nell’ascolto delle esigenze provenienti dalle scuole e nel favorire un dialogo continuo tra istituzioni e comunità educante.

Maccarini e Lecis esprimono inoltre soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato l’incontro e ringraziano i dirigenti scolastici e le rappresentanze degli istituti comprensivi cittadini per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati.

“Il confronto costante tra Amministrazione, scuole e uffici resta uno strumento fondamentale per programmare interventi condivisi, con l’obiettivo di garantire agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie edifici sempre più sicuri, accessibili, moderni e vivibili.”

Maila Maccarini

Alessandra Lecis