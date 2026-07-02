Saluti di fine anno per l'Aia Civitavecchia • Terzo Binario News

La Sezione AIA di Civitavecchia si è ritrovata nella suggestiva location del Gotha Beach di Ladispoli per l’appuntamento conclusivo della Stagione Sportiva 2025-2026, con una festa e un momento di convivialità che ha visto tutti insieme per una serata gli associati e le loro famiglie.

“Abbiamo proseguito nel solco del lavoro fatto nel corso degli ultimi anni – ha sottolineato il Presidente Marco Sacco -. E’ stata senza dubbio una stagione positiva con la soddisfazione finale arrivata con l’ufficialità della doppia promozione nella CAN 5 Elite di Andrea Cattaneo e dell’osservatore Valerio Milani, che quindi rappresenteranno la nostra Sezione nella massima serie nazionale di calcio a 5. Siamo contenti ma dobbiamo continuare a lavorare su tutti gli aspetti per far migliorare ancor di più il nostro gruppo di ragazzi”.

Una stagione che ha visto tra le novità la video call del giovedì sera tenuta da Andrea Ancora e Manuel Madeddu che ha contribuito alla crescita tecnica e umana dagli associati più giovani, attraverso discussioni e suggerimenti seguiti ad una minuziosa attività di ricerca di filmati di spezzoni di gara diretti dagli stessi ragazzi.

“E’ doveroso fare un grande ringraziamento a tutti i genitori – ha aggiunto Marco Sacco – che si sacrificano ogni fine settimana per accompagnare i propri figli nei campi di periferie, per poter svolgere quel compito che a tutta la nostra associazione piace tanto”.

Nel corso della serata, come da consuetudine, sono stati premiati gli associati che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione. I riconoscimenti sezionali più importanti sono stati assegnati agli arbitri Jacopo Raparelli, Marco Mastropietro e Andrea Cattaneo, il premio Luigi Maccari (calcio a 5) ad Alessandro Guredda, il premio cds Patrizio D’Alesso a Danilo Botta, Il premio Sor Cattaneo all’osservatore Gianluca Convertini, il premio Alessandro Avallone a Luca Angelelli, ed il primo premio Pietro Bancalà a Valentino Galbenu, quest’ultimo istituito in questa stagione per ricordare Pietro che si è sempre dedicato alla formazione dei giovani ragazzi.

Lo sguardo è però già rivolto alla prossima stagione con la volontà della Sezione di Civitavecchia di aprire un dialogo con le società locali. “Vogliamo migliorare ulteriormente i rapporti con le associazioni sportive del nostro territorio per creare un clima sereno e ancora più collaborativo” ha concluso il Presidente Marco Sacco.