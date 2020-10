Scooter nel cassonetto in via di Acqua Bullicante - Terzo Binario News

Sembra non esaurirsi la fantasia dei vandali alle prese con rifiuti e beni ingombranti. E’ di questa mattina, infatti, l’immagine che gira sui social di un motorino “parcheggiato” all’interno di un cassonetto in via di Acqua Bullicante, V Municipio. La Polizia locale di Roma Capitale è poi intervenuta per gli accertamenti del caso.

“Purtroppo, una minoranza di incivili continua a non rispettare le regole – commenta l’amministratore unico di AMA Stefano Zaghis –. L’episodio di questa mattina, che ricorda quello della maxi- poltrona gettata in un cassonetto di via Aristide Sartorio nel mese di luglio, è un vero e proprio atto vandalico. Si tratta infatti di comportamenti illeciti che possono anche arrecare danni ai cassonetti: un bene comune i cui costi di ripristino ricadono purtroppo sull’intera collettività”.