Bracciano Partecipa, nuova realtà del comune lacustre • Terzo Binario News

“Siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di mettersi in gioco in prima persona per costruire un’alternativa reale e credibile in vista del rinnovo del Consiglio Comunale di Bracciano. Da oltre un anno lavoriamo senza sosta e in questo contesto l’iniziativa della cena del 26 giugno ha avuto grande successo partecipato, si sono affrontati temi importanti e cari al benessere di Bracciano ed al suo sviluppo futuro.

La nostra visione per la Bracciano di domani

Il nostro obiettivo è chiaro e ambizioso: vogliamo dare vita a una proposta valida, che non cali dall’alto ma che nasca dall’ascolto quotidiano delle esigenze dei Cittadini. Vogliamo trasformare i bisogni reali delle persone in un programma elettorale capace di rispondere alle necessità di tutti noi.

La nostra identità: una scelta civica e culturale

Siamo uniti da una profonda volontà politica di cambiare le cose e non da una rigida identità di partito. La nostra è una scommessa culturale: vogliamo puntare esclusivamente sulle persone, sulle loro capacità e sulle competenze necessarie per realizzare il cambiamento. È una formula civica in cui crediamo fermamente e che si è già dimostrata vincente, come testimoniano i recenti successi amministrativi in comuni a noi vicini, come Santa Marinella.

Siamo una realtà aperta, eterogenea, pronta ad accogliere chiunque voglia dare una mano. Tra noi ci sono persone con formazioni, storie e sensibilità politiche diverse, perché consideriamo il confronto lo strumento principale per crescere e costruire consapevolezza.

Il nostro metodo: i tavoli di lavoro

In questi mesi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo impostato specifici tavoli tematici: Economia, Cultura e Turismo, Pubblica Istruzione e Sport, Pianificazione e Tutela del Territorio, Lavori Pubblici, Sociale.

Ogni tavolo analizza lo stato delle cose, ascolta le istanze, le indaga a fondo per ottenere risposte efficaci e trovare soluzioni sostenibili e praticabili.

Un programma fatto di concretezza

Intendiamo costruire un programma elettorale capace di affrontare la gestione della quotidianità e che sappia tracciare una solida programmazione a lungo termine.

Un programma dinamico:

Che sappia cogliere le opportunità e metterle a sistema.

Che sostenga concretamente le fasce più fragili della nostra comunità.

Che rimetta al centro la scuola e la cultura.

Che crei nuove opportunità per i giovani e occasioni di coinvolgimento per gli anziani;

Che sappia individuare le risorse necessarie a sostegno dell’economia del nostro territorio.

Che riqualifichi le infrastrutture e migliori i trasporti.

Vi invitiamo a partecipare perché il cuore pulsante di questo progetto, siete voi. Ogni traguardo che raggiungeremo sarà la realizzazione di un idea condivisa perché il futuro si costruisce insieme”.

Bracciano Partecipa