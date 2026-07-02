Spettacoli a Civitavecchia, sì della Commissione di Vigilanza • Terzo Binario News

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha concluso positivamente l’iter previsto per lo svolgimento della rassegna “Summer festival 2026” – Estate alla marina, consentendo la regolare prosecuzione del calendario degli eventi.
L’Assessore Alessi ringrazia il presidente della Commissione, Delle Monache e tutti i componenti, oltre agli uffici dell’assessorato, per il lavoro svolto.
La programmazione estiva prosegue, con gli appuntamenti della rassegna alla Marina che si affiancano agli eventi in programma alla Cittadella della Musica, e alle iniziative promosse dai diversi assessorati.
Con l’occasione si invia di nuovo il calendario completo degli eventi. A partire dell’appuntamento del 3 Luglio con il concerto dei “Manifesto”.