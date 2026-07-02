 Spettacoli a Civitavecchia, sì della Commissione di Vigilanza • Terzo Binario News

Spettacoli a Civitavecchia, sì della Commissione di Vigilanza

Lug 2, 2026 | Civitavecchia, Politica

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La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha concluso positivamente l’iter previsto per lo svolgimento della rassegna “Summer festival 2026” – Estate alla marina, consentendo la regolare prosecuzione del calendario degli eventi.

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L’Assessore Alessi ringrazia il presidente della Commissione, Delle Monache e tutti i componenti, oltre agli uffici dell’assessorato, per il lavoro svolto.

La programmazione estiva prosegue, con gli appuntamenti della rassegna alla Marina che si affiancano agli eventi in programma alla Cittadella della Musica, e alle iniziative promosse dai diversi assessorati.

Con l’occasione si invia di nuovo il calendario completo degli eventi. A partire dell’appuntamento del 3 Luglio con il concerto dei “Manifesto”.