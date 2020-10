Omicidio Vannini, i Ciontoli contro Alessandro Carlini: udienza a Civitavecchia - Terzo Binario News

La famiglia sporse denuncia contro il cugino di Marco Vannini, difeso da Alessandro Gnazi, per un post del 2016 e domani è attesa la decisione del Gip

Un post sui social di fine 2016 scritto dal cugino di Marco Vannini Alessandro Carlini sfociò in una denuncia, che domani vedrà il suo epilogo in tribunale. In realtà di citazioni ne partirono a raffica sempre contro Alessandro Carlini. Vennero tutte archiviate, tranne questa.

O meglio, è stata archiviata anche questa, secondo il Pm per “particolare tenuità del fatto” una nuova disciplina giuridica istituita nel 2015. “Nei fatti l’archiviazione c’è – spiega l’avvocato Alessandro Gnazi, legale di Alessandro Carlini – però è come se l’offesa venisse accertata. E ci siamo opposti all’archiviazione”.

Un post di Alessandro risalente all’ottobre 2016 citava: “Chi come te pensa che una persona non è nessuno e c’è chi come noi pensa che alcune persone sono degli assassini”. A seguito di quanto scritto, a enunciare Alessandro sono Antonio, Federico e Martina Ciontoli, Maria Pezzillo e Viola Giorgini.

Domani di fronte al Gip del tribunale di Civitavecchia verrà presa la decisione definita che può essere che può consistere nel respingere l’opposizione di Gnazi; l’accoglimento dell’opposizione con l’archiviazione completa oppure – ipotesi che sembra la più remota – disporre l’imputazione.