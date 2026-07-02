Musei Vaticani: aggredisce gli agenti di Roma Capitale e tenta la fuga, arrestato ambulante abusivo • Terzo Binario News

Proseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata ogni giorno nelle attività di contrasto all’abusivismo commerciale e di tutela della legalità nelle aree a maggiore afflusso turistico, al fine di garantire il rispetto delle regole e condizioni di sicurezza e decoro a cittadini e visitatori.

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio mirato svolto dall’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) nella zona dei Musei Vaticani, gli agenti hanno arrestato un ambulante abusivo, con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L’intervento è scattato intorno alle ore 16.00 nei pressi di via Tunisi, dove una pattuglia ha individuato un uomo intento a esercitare attività di vendita abusiva di merce non alimentare su area pubblica.

Durante le verifiche finalizzate all’identificazione e all’accertamento delle autorizzazioni previste dalla normativa, il soggetto ha tentato di sottrarsi al controllo, spintonando e colpendo con violenza un agente, cercando di darsi alla fuga.

La pronta azione degli operanti ha consentito di raggiungerlo e bloccarlo in pochi istanti e anche in questa l’uomo ha cercato di opporre resistenza, ma è stato definitivamente immobilizzato e condotto presso gli uffici competenti.

L’uomo, un cittadino bangladese di 47 anni, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’agente rimasto ferito durante l’intervento è stato accompagnato in ospedale per le cure necessarie.

Per lui una prognosi di 30 giorni.

Arresto convalidato questa mattina ad esito del processo con rito direttissimo.