Minaccia un arbitro davanti ai Carabinieri, arriva il daspo per un tifoso del Pescia Romana • Terzo Binario News

Provvedimento della Questura assunto per i fatti avvenuti durante la sfida con la Falisca Cimina
L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha irrogato un divieto di accesso alle manifestazioni sportive ovvero un “Daspo Sportivo”.
Quest’ultimo provvedimento è stato adottato, su proposta della Stazione
Carabinieri di Pescia Romana nei confronti di un tesserato della locale squadra di calcio,
militante nel campionato di promozione provinciale, il quale, in occasione dell’incontro
casalingo con l’Atletico Cimina Falisca, nel contestare una decisione arbitrale, minacciava edoltraggiava ripetutamente il direttore di gara alla presenza dei militari dell’Arma impiegati in
servizio di ordine pubblico.