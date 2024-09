Officina e gommista abusivi scoperti al Flaminio da Roma Capitale • Terzo Binario News

Tutto è partito dai consueti accertamenti di polizia stradale e repressione soste irregolari portati avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, quando gli agenti del XV Gruppo Cassia hanno intercettato un Maggiolone Volkswagen in sosta, che da ulteriori verifiche è risultato con targa appartenente a stessa tipologia di veicolo.

Cofano posteriore e targhe, infatti, provenivano da un secondo Maggiolone, identico al primo, che erano stati oggetto di una denuncia di furto da parte della proprietaria, la quale riferiva agli operanti di non avere disponibilità del mezzo, in quanto si trovava presso un’ officina in zona Flaminia.

Da qui sono scattate ulteriori verifiche da parte degli agenti, ad esito delle quali sono emerse una serie di irregolarità a carico dell’ officina stessa. I gestori , infatti, esercitavano l’attività di meccanico e di gommista in modo abusivo, senza alcun titolo autorizzativo.

A carico dei due uomini, di nazionalità italiana, sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 15mila euro, oltre al sequestro di tutti gli impianti ed attrezzature presenti. Individuata dagli operanti anche un’area esterna all’officina: una vera e propria discarica abusiva, motivo per cui gli agenti hanno denunciato i titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa ambientale. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per individuare i responsabili del furto del veicolo e delle targhe, con annesso cofano.