Cagnetto cade in pozzo, salvato dai pompieri alla Caffarella • Terzo Binario News

La sala operativa VF del comando di Roma ha inviato alle ore 09.30 in Via Carlo De Bilt la Squadra 7/A di Ostiense con il Nucleo SAF per il salvataggio di un cane che era caduto all’interno di un pozzo.

Il personale VF giunto sul posto, dopo aver montato l’attrezzatura tecnica, ha calato un operatore all’interno del pozzo che provvedeva a tranquillizzare l’animale, per poi imbragarlo e riportarlo in tutta sicurezza in superfice, riconsegnandolo ai sui proprietari.