Nuovo weekend di Arte all'Arena di Ladispoli • Terzo Binario News

Quattro spettacoli con ingresso ad offerta

Arena dell’Arte “La Grottaccia” di Ladispoli (Rm) vi aspetta per proseguire la rassegna estiva 2022,ideata e promossa da “I Servitori dell’Arte” e Assessorati al Turismo & Eventi -Cultura & Istruzione del Comune di Ladispoli (Rm).

Sere d’Agosto da trascorrere in compagnia, tra eventi ad ingresso con offerta e spettacoli da non perdere.

Si Comincia domani sera con Ukus in Fabula in”Ukulele Party Band, uno spettacolo dove le dimensioni non contano”, serata musicale divertente e coinvolgente (ecupero dell’evento del 19.08 scorso) per poi proseguire venerdì con Musica Eccelsa in “Stardus Movie Duo, un omaggio a Morricone e ai grandi del Cinema”, sulle note delle più belle musiche da film, arrangiate sapientemente dagli artisti.

Sabato i Garage32 porteranno in scena”Rock’n’ Roll Greatest Hits”, serata musicale con un trio d’eccezione per rivivere i migliori successi rock dagli anni ’60 ad oggi e domenica a chiudere i battenti saranno i Servitori dell’Arte con”Sketch…si ride -Game edition”, un cavallo di battaglia della Compagnia Teatrale con nuovi divertenti e veloci pezzi teatrali.

Ogni spettacolo inizierà alle 21 con un ingresso ad offerta