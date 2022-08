Nuovi Mo-Menti per Ombretta del Monte • Terzo Binario News

L’artista civitavecchiese ospite speciale alla tre giorni che si terrà a Telese Terme il 26 /27/28.

Nuovo appuntamento artistico per l’artista Ombretta Del Monte, ospite speciale alla tre giorni culturale MO-MENTI a Telese Terme Bn che si terrà il 26 /27/28.

Nella cittadina termale è di scena la tre gg 100Parole X 100Libri.una vera e propria prima edizione della Notte bianca del libro. Ma il programma ricco e articolato per dare concetti e valori all’operare in rete su un territorio vasto e articolato in cui il programma prevede l’apertura con il Vernissage della mostra

fotografica Donne e Motori su pannelli realizzati a cura del giornalista e fotografo Vincenzo Di Maio, foto di modelle e auto Ferrari la mostra che ha incantato Montecarlo. Ai saluti istituzionali del sindaco Giovanni

Caporaso, seguirà, il saluto dell’ass. Anziani Madonna delle Grazie con il vice presidente Antonietta Rossano, poi sarà la volta del presidente della Fratres Telese donatori sangue Giuseppe Porto e i saluti del neo eletto presidente Giuseppe Maturo del Rotary Club Valle Telesina. Saranno presenti straordinariamente l’attore Angelo Iannelli, ambasciatore del Sorriso nel mondo con la maschera di

Pulcinella e la presentatrice-modella Giusy Accardo e l’artista poliedrica Ombretta Del Monte che ci porterà in esposizione le sue opere artistiche in esposizione per iniziare una collaborazione territoriale che darà i suoi frutti in una programmazione che ci porterà al centro dell’ attenzione nazionale avendo avuto

Ombretta tante mostre importanti anche con la presenza del grande Vittorio Sgarbi. Subito a seguire la tavola rotonda Giovani Autori si raccontano con Nicole Conte, Angelo Pio Cassella, Pamela Pia Pacelli, Giusy Masi, con la partecipazione dell’ editor Maria Pia Selvaggio 2000diciassette che riceverà un premio

prestigioso per gli scritti su Gadda. Ospiti le autrici Anna Maria Parente e Nadia Verdile con il libro Carne Viva. L’intermezzo musicale è affidato alla voce di Marcella Torrente. Il tutto in via Aldo Moro ex Giardino Suore degli Angeli Telese Terme Bn.

Ore 21.30 alla piazzetta Bnl lato Stazione dove sarà possibile visitare la mostra “Le stanze degli artisti” con

le personali di Nicola Porta, Alessandro Conte e Anna Maria Zoppi, una menzione particolare all’artista Ombretta Del Monte per i suoi dipinti. Il palchetto centrale ospiterà Prospettiva Donna con Chiara Paciello e Antonella Leone ospite della serata l’autrice Imma Schiena con il libro “Qui giace Amore” direttamente

dall’esperienza del Salone del Libro di Torino. Accompagnate dall’esibizione musicale di Maria Orsola Vallone è Antonella Leone che ci porteranno a vivere lo spettacolo di cabaret del fantastico trio : “VIETATO

FUMARE”.