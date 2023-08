Incendio boschivo pochi minuti fa in Via Furbara Sasso, in località Zoorama.

Sul posto, è intervenuta la Protezione Civile comunale, con un equipaggio AIB e un’autobotte da 10mila litri in supporto. Il gruppo di Protezione Civile coordinato da Renato Bisegni, è intervenuto immediatamente sul posto, allertato dai cittadini di zona