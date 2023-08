Nuovi presidi ospedalieri a Fiumicino, il Sindaco Baccini a colloquio con il Presidente Rocca • Terzo Binario News

“Oggi (10 agosto 2023, ndr), nel corso di un incontro, ho chiesto al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca di ragionare concretamente sulla possibile attivazione di un presidio ospedaliero in città, soluzione a medio-lungo termine per una comunità in forte espansione come la nostra.

Il presidente mi ha assicurato che parteciperà a una riunione della mia giunta dedicata esclusivamente alla sanità.

Lo ringrazio per aver preso con me e con la città questo impegno. A #Rocca ho presentato numerose altre richieste: potenziare i Nuclei di cure primarie di Fiumicino e Fregene; attivare Case della comunità che potrebbero essere ubicate nell’area di Palidoro e presso il Poliambulatorio di via Coni Zugna; attivare una Centrale operativa territoriale (COT) presso il Poliambulatorio di via Coni Zugna; attivare l’infermiere di famiglia e comunità.

La salute pubblica è una delle mie prime preoccupazioni. Dobbiamo essere pronti a rispondere sul territorio prima di tutto alle esigenze quotidiane e poi a quelle straordinarie”.

Lo comunica sul proprio profilo Facebook il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini