A Cerveteri torna il Necropoli Art Festival: nel sito Unesco “Le Capinere”, l’omaggio a Shakespeare, teatro itinerante e spettacoli per bambini • Terzo Binario News

L’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cerveteri Francesca Cennerilli: “Rassegna di grande prestigio che siamo onorati di annoverare nel nostro programma dell’Estate Caerite 2026”. Il programma completo disponibile sul sito dell’Associazione Margot Theatre

Teatro, danza, musica, arti performative e spettacoli per bambini. Dopo il successo dello scorso anno, all’interno della suggestiva cornice della Necropoli Etrusca della Banditaccia, torna il “Necropoli ArtFestival”, realizzato sotto la direzione artistica di “Margot Theatre”, una delle realtà culturali più prestigiose del Centro Italia, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Cerveteri ed il sostegno della Regione Lazio e del Pact – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Ricco e variegato il programma che andrà in scena da martedì 21 a domenica 26 luglio e che vedrà, tra l’altro, il ritorno de “Le Capinere”, il meraviglioso gruppo di archi capitanato da Maria Letizia Beneduce che con il consueto format del “concerto a lume di candela” si esibirà in “Guarda che Luna”. Il programma dettagliato, informazioni e modalità di acquisto dei biglietti dei singoli spettacoli sono disponibili sul sito www.margot-theatre.it

“Margot Theatre è una delle realtà artistiche e culturali più apprezzate della nostra città e del territorio – ha affermato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cerveteri – dopo lo straordinario successo dello scorso anno, siamo onorati di poter annoverare anche quest’anno all’interno dell’offerta culturale estiva di Cerveteri una rassegna di spessore e prestigio come il ‘Necropoli Art Festival’, che sono certa, richiamerà un pubblico davvero numeroso”.

“Questi appuntamenti – continua l’Assessore Francesca Cennerilli – rappresentano inoltre un’opportunità per il nostro sito Unesco per essere conosciuto e apprezzato da quella fascia di pubblico che non ha mai avuto occasione di visitare la nostra Necropoli: la speranza è che accedendovi in occasione degli eventi proposti da Margot Theatre, voglia tornare a Cerveteri non soltanto come spettatore di concerti e rappresentazioni teatrali, ma anche come turista. Colgo l’occasione per complimentarmi con l’Associazione Margot Theatre e con la Direttrice Artistica Valentina Cognatti per il grande lavoro svolto e per l’importante impegno che ogni giorno hanno nel territorio per la promozione dell’arte, della cultura e del teatro. Allo stesso tempo, ringrazio il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e il Direttore Vincenzo Bellelli, per essere stato anche quest’anno partner di questa rassegna di cui Cerveteri ne va davvero orgogliosa”.

Il Necropoli Art Festival comincia martedì 21 luglio alle ore 21:00 con lo spettacolo di danza per bambini “Esercizi di Fantastica”. Ingresso a pagamento.

Mercoledì 22 luglio, alle ore 18:00 spazio al teatro con “C’è un carro che gira…” a cura del “Teatro Verde a Motore”. A seguire, alle ore 19:30 il “Quartetto Morlacchi” in concerto. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Giovedì 23 luglio alle ore 18:30 musica e teatro si fondono con “La Festa dei Colori”. Ingresso gratuito.

Doppio appuntamento venerdì 24 luglio: alle ore 19:00 in via degli Inferi spettacolo itinerante “Crisalidi. Archeologia Naturale #35”, di Fernanda Pessolano. L’ingresso è gratuito.

Alle ore 21:00 è il momento di “Sogno di una notte di mezza estate”, una rivisitazione curata direttamente da Margot Theatre e da Valentina Cognatti del capolavoro William Shakespeare. Ingresso a pagamento.

Bis anche sabato 25 luglio. Alle ore 19:00, con ingresso gratuito, aperitivo musicale con “Soul – Rhytm&Blues Trio” a cura di “In the mood”.

Seguirà alle ore 21:00 la commedia musicale “Fino alle stelle – scalata in musica lungo lo stivale”, un viaggio non solo attraverso tradizioni, costumi e leggende del nostro Paese, ma anche un viaggio di introspezione, di conoscenza e di scoperta dei loro reciproci sentimenti, di e con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e la regia di Raffaele Latagliata. Ingresso a pagamento.

Domenica 26 luglio il gran finale. Alle ore 19:00 spettacolo di danza e scienze itinerante per bambini “Attori della notte”, ingresso gratuito.

Alle ore 21:00 il grande ritorno de “Le Capinere” con “Guarda che Luna”, alla scoperta del tesoro nascosto della musica italiana, da Puccini a Lucio Dalla, da De Andrè a Morricone. Ingresso con biglietto.