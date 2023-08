Il Pincio condanna l'aggressione a Perello durante l'incontro sul mercato di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nota anche da parte del sindacato Fiadel

Violenta aggressione questo pomeriggio nell’aula di Giunta al Comune di Civitavecchia. Durante l’incontro tra sindaco, assessori e rappresentanti degli operatori del mercato, il delegato di Confcommercio Simone Pagliarini, dopo aver gridato insulti e minacce, ha aggredito l’assessore Daniele Perello provocandogli la frattura del gomito.

«È assolutamente inaccettabile. In tanti anni di esperienza non mi era mai capitato di assistere a una scena del genere» ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco.

«Ho fatto del dialogo una scelta nella vita, nel lavoro e in politica, tanto più in una città come la nostra, dove ci conosciamo tutti. Posso capire disaccordo, dissenso e anche censure, ma nessuno può approfittare di questa disponibilità per portare all’interno della massima istituzione cittadina una violenza come quella a cui abbiamo dovuto assistere oggi».

La nota della Fiadel: “La FIADEL Ambiente in relazione alla brutale aggressione subita negli uffici del Comune di Civitavecchia dall’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello, persona quotidianamente impegnata nell’attività amministrativa esprime a lui e alla sua famiglia ed all’intera amministrazione comunale condannando senza riserve un episodio grave che turba una città pacifica e per nulla avvezza a situazioni di questa natura, esortandolo a non desistere dal proprio impegno verso la città”.

