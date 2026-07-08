Allumiere e Tolfa, un'estate che conquista: eventi, cultura e tradizioni fanno dei Monti della Tolfa una delle mete più vive del Lazio • Terzo Binario News

Due borghi, un unico territorio e un’estate che si conferma tra le più ricche del Lazio.

Allumiere e Tolfa, i centri collinari del Lazio settentrionale, stanno vivendo una stagione di grande fermento, grazie a un calendario di appuntamenti che richiama visitatori dal litorale, da Roma e da numerosi comuni del comprensorio.

La forza di questi due paesi risiede nella capacità di unire tradizione e innovazione.

Le amministrazioni comunali, insieme alle associazioni, alle contrade, ai rioni e ai tanti volontari, hanno costruito una programmazione continua che riesce a soddisfare pubblici di ogni età e interesse.

Concerti, spettacoli teatrali e di danza, concorsi canori, rappresentazioni poetiche, mostre di pittura e fotografia, attività per bambini e giovani, festival e sagre animano piazze e vicoli, trasformando ogni settimana in un’occasione di incontro e partecipazione.L’estate entrerà presto nel vivo con gli appuntamenti più attesi. Il Palio delle Contrade ad Allumiere, TolfArte e Tolfa Jazz rappresentano eventi ormai consolidati, capaci di attirare migliaia di persone e di promuovere il territorio ben oltre i confini regionali. Manifestazioni che negli anni sono diventate un vero marchio di qualità e che contribuiscono a valorizzare le peculiarità storiche, culturali e sociali delle due comunità.Molti sono i turisti che sono giunti in queste settimane presso i Monti della Tolfa per cogliere l’occasione di per scoprire un patrimonio storico e naturalistico di grande pregio. Ad Allumiere, in particolare, i luoghi più visitati sono il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, simbolo della storia mineraria del paese, l’Eremo della Santissima Trinità, recentemente restaurato e restituito alla comunità, il Santuario della Madonna delle Grazie e la splendida Faggeta, meta ideale per gli amanti della natura e delle escursioni.Tolfa, invece, affascina con il suo caratteristico centro storico, il Monte della Rocca con la chiesa e i resti del castello che dominano il paese, oltre agli ex conventi dei Cappuccini e dei Padri Agostiniani, oggi trasformati in un importante polo culturale che ospita iniziative durante tutto l’anno.Allumiere e Tolfa rappresentano oggi l’esempio di due comunità dinamiche, che investono energie, passione e creatività per mantenere vive le proprie radici e, allo stesso tempo, proporre iniziative di livello paragonabile a quelle dei grandi centri urbani. Un lavoro corale che contribuisce a rafforzare l’identità del territorio e a renderlo sempre più attrattivo dal punto di vista turistico e culturale.L’unica nota stonata resta quella delle infrastrutture. Le strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale continuano infatti a versare in condizioni non adeguate, con manutenzioni insufficienti che penalizzano residenti e visitatori. Un territorio che dimostra una straordinaria capacità di attrazione meriterebbe collegamenti più sicuri ed efficienti, all’altezza del ruolo che Allumiere e Tolfa stanno conquistando nel panorama turistico e culturale del Lazio.