Malamovida a Civitavecchia, approvata all'unanimità la mozione Grossi-Poletti • Terzo Binario News

Il consigliere Grossi: “Un primo passo concreto per affrontare un tema finora troppo trascurato”

Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Luca Grossi e Poletti dedicata alla prevenzione delle criticità della vita notturna, alla tutela della vivibilità urbana e al coinvolgimento dei giovani.Il documento è il risultato di un lungo lavoro svolto all’interno della commissione consiliare, dove maggioranza e opposizione hanno collaborato in maniera costruttiva, mettendo da parte le appartenenze politiche per affrontare un problema che interessa tutta la città.

La mozione impegna il sindaco e la giunta ad avviare un percorso condiviso con la Prefettura attraverso un Patto per la Sicurezza Urbana e a istituire un Osservatorio comunale sulla Notte Sicura e la Vivibilità Urbana.

Saranno coinvolti, oltre all’amministrazione comunale, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, i commercianti, le associazioni di categoria, il Terzo Settore, i rappresentanti dei residenti, le consulte giovanili e il mondo della scuola e dell’università.

Tematiche questa affrontate in consiglio regionale più volte dai consiglieri Simeoni e Capolei e in Parlamento dall’onorevole Battilocchio.L’obiettivo è quello di affrontare il tema della movida non esclusivamente dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma anche attraverso prevenzione, educazione, dialogo con i giovani, collaborazione con gli esercenti e monitoraggio costante delle criticità.«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questa mozione – dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Luca Grossi –. È il frutto di un lavoro serio e condiviso svolto in commissione, dove maggioranza e opposizione hanno dimostrato che, quando si affrontano i problemi reali della città, è possibile lavorare insieme. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno contribuito ad arricchire il testo.»«Per troppo tempo il tema della vita notturna è stato affrontato soltanto quando emergevano episodi di cronaca. Con questa mozione, invece, si sceglie un approccio strutturato che coinvolge Prefettura, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, commercianti, residenti e associazioni. La sicurezza e la vivibilità urbana non si costruiscono con interventi occasionali, ma attraverso la collaborazione tra istituzioni e comunità.»«Quello approvato oggi – conclude Grossi – rappresenta un primo passo importante. L’obiettivo è rendere Civitavecchia una città in cui il diritto al divertimento possa convivere con il diritto al riposo dei residenti, promuovendo una movida più responsabile, sicura e rispettosa degli spazi pubblici.»