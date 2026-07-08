Civitavecchia, venerdì al Traiano la XXI edizione di "Arte Moda e Cultura sotto le Stelle" • Terzo Binario News

La manifestazione, firmata Gloria Salipante, per la prima volta si terrà al Traiano, ore 21

L’aula Cutuli del municipio ha ospitato la presentazione della XXI edizione di “Arte Moda e Cultura sotto le Stelle”.

L’appuntamnto è per venerdì 10, alle 21, per la prima volta al teatro Traiano. L’evento, che fonde bellezza, moda, arte, cultura e soprattutto solidarietà, fu ideata dalla compianta Gabriella Bianchi, a cui la dedica la figlia Gloria Salipante, organizzatrice e direttrice artistica. Ed ha il contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ. e il patrocinio della Città di Civitavecchia, sostenendo l’Associazione “Lampada Blu” , nata nel 2018, a fianco delle donne, presieduta da Laura Gurrado.

A presentare la serata sarà Angelo Martini, mentre a supporto di Gloria ci saranno per l’organizzazione Ivo Salipante, e la direzione musicale sarà curata da Dj Wawers Ferdinando Nardi, col coordinamento di Nicola Salipante.

Il programma proporrà esibizioni di artisti talentuosi. Al pianoforte Hiroko Sato con la cantante lirica Remina Baldolini. Tra gli ospiti Marilena Ravaioli danzatrice, coreografa, docente e collaboratrice in programmi RAI e il giovane cantante Mattias Luciani, insieme al cantautore Giovanni Segreti Bruno, vincitore di numerosi concorsi e premi, alla cantautrice italo-cipriota Elena Lia, vista in tv. Filippo Soracco reciterà alcuni brani di prosa. Laura Gurrado sarà poi in veste di maestra di canto con le Voci in Scena.

Per il concorso Miss Elegance 2026, si sfideranno dodici ragazze che sfileranno indossando i gioielli di Matilde Art Bijoux e i capi dell’Atelier Mara Spose, di Tarquinia.

L’immagine delle concorrenti sarà curata dalle make-up artists Sabrina Brunori, Claudia Morucci e Stella Foti, mentre delle acconciature si occuperanno Mary e Alessandra di “Arte Stile e Moda”. Le coreografie le firma Francesca Feoli con la Planet Dance..

Nel corso della serata saranno assegnate le quattro fasce di Miss Civitavecchia Elegance, Miss Portamento, Miss Sorriso e Miss Ingambissima. La vincitrice assoluta riceverà un gioiello Matilde Art Bijoux, mentre la seconda classificata sarà premiata con un book fotografico professionale. Inoltre, tutte le vincitrici delle fasce accederanno di diritto alle selezioni regionali del concorso Miss Reginetta d’Italia. Sul fronte cultura, Sara Fresi, editrice e direttrice del quotidiano web Le Muse News, donerà alle Miss vincitrici di fascia la sua pubblicazione storica “La Città Carolingia di Cencelle. Traduzione in italiano del testo redatto da Philippe Lauer”.