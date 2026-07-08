A Cerveteri Lorenzo Flaherty racconta il genio di Ennio Morricone • Terzo Binario News

Lunedì 13 luglio alle ore 21:00 al Parco della Legnara serata – omaggio al mai dimenticato Maestro Morricone con Lorenzo Flaherty, ingresso gratuito

Esistono vite che diventano colonne sonore e musiche che si fanno biografia collettiva. Tra queste, rientra quella di Ennio Morricone, il simbolo della musica italiana nel mondo, l’autore di alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema. Compositore e direttore d’orchestra inarrivabile, due volte Premio Oscar e vincitore di due Grammy Awards: la sua carriera, verrà ripercorsa in uno spettacolo teatrale suggestivo dal titolo “Ho visto la musica”, un viaggio profondo nell’universo e umano del mai dimenticato Maestro.

Ad omaggiarlo, Lorenzo Flaherty, attore di serie tv, cinema e teatro, che condurrà il pubblico tra i segreti delle composizioni che hanno reso immortali i capolavori di Sergio Leone e non solo. La narrazione dell’attore sarà arricchita dalla drammaturgia e da straordinari intermezzi di musica dal vivo creando un’atmosfera immersiva dove la parola si fonde con la nota.

L’appuntamento è per lunedì 13 luglio alle ore 21:00 al Parco della Legnara e l’ingresso è gratuito.

“Lo spettacolo approfondisce sia la carriera cinematografica che la vita personale di Morricone, mettendo in luce il rapporto con la moglie Maria, figura centrale e fonte di ispirazione – ha spiegato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – non sarà un semplice omaggio alla genialità dell’artista, ma un evento per conoscere ancora più a fondo la vita, le emozioni, ciò che non sappiamo di un orgoglio italiano nel mondo”.

Artista completo, Lorenzo Flaherty ha attraversato con successo cinema, teatro e televisione, dimostrando una versatilità che gli ha permesso di raggiungere importanti traguardi professionali. Il suo nome è legato ad alcune delle fiction più amate dal pubblico italiano.

La popolarità arriva con “Distretto di Polizia”, dove interpreta l’ispettore Walter Manrico, ma è con “R.I.S – Delitti Imperfetti”, nei panni del capitano Riccardo Venturi, che conquista definitivamente il grande pubblico, diventando uno dei volti simbolo della fiction italiana. Tra i riconoscimenti più recenti spicca il Premio FEDIC come miglior attore al Colonnella Film Festival per l’interpretazione del pubblico ministero nel docufilm “Stato di Grazia”, diretto da Luca Telese, dedicato alla vicenda giudiziaria del regista e autore Ambrogio Crespi.

Negli ultimi anni Lorenzo Flaherty è tornato a dedicarsi attivamente al teatro, riportando il palcoscenico al centro del proprio percorso artistico.

Tra gli spettacoli che lo hanno visto protagonista figurano “L’onorevole, il poeta e la signora”, “Il visitatore”, nel quale offre un’intensa interpretazione di Sigmund Freud, “Ho visto la musica – Vita e opere di Ennio Morricone”, “Casanova” e numerose altre produzioni che confermano la sua costante ricerca artistica e il desiderio di confrontarsi con personaggi sempre diversi.