Il M5S Santa Marinella polemizza sulle farmacie: “Qui orario dimezzato, a Cerveteri ce ne sono aperte cinque” • Terzo Binario News

“L’amministrazione dei migliori, quella che se gli fai osservazioni ti invitano ad andare a studiare, ha aperto prima delle elezioni una seconda farmacia comunale, esattamente in zona Baia di Ponente.

Ha avuto più persone a fare la claque il giorno dell’inaugurazione che clienti nei mesi successivi.

Questo per un banale motivo: sono più le giornate che è rimasta chiusa che quelle in cui ha svolto il suo servizio.

Dicevano che mancando personale, ed essendo in inverno tutto sommato poco abitato il quartiere, sarebbe stata sufficiente un’apertura per mezza giornata.

Arrivata l’estate e popolandosi enormemente la zona, la Farmacia rimane aperta sempre mezza giornata, la mattina, e solo per travaso di personale interno così da costringere anche la Farmacia Comunale di Valdambrini a fare mezza giornata (il pomeriggio).

Con la meravigliosa pensata delle ferie forzate ad agosto del personale della Santa Marinella Servizi, ed essendo il personale addetto al magazzino di tale società, le mezze-farmacie rimarranno anche senza prodotti parafarmaceutici o similari, assicurando per obbligo di legge solo i salvavita e i presidi del webcare.

Questo ovviamente non farà che aggravare la situazione economica delle farmacie e sarà propedeutica al solito predicozzo dei soliti noti per la cessione ai privati di questi importanti presidi sanitari e sociali.

La cosa curiosa è l’intervento dell’assessore ai servizi sociali che ci fa sapere in un suo intervento sui social i motivi di tutto ciò: uno è l’inquadramento previsto dal CCNL nazionale, (inquadrati come farmacisti ma in capo alla PA e quindi pagati poco), l’altro è la carenza in assoluto dei farmacisti come i camerieri stagionali immagino per colpa del reddito di cittadinanza.

Vorrei far notare che ad appena 20 minuti da qui, a Cerveteri, la Multiservizi Caerite di Farmacie Comunali ne gestisce 5 (CINQUE).

Da questa settimana quella di Cerenova, dato l’aumento di abitanti per il periodo estivo resta aperta anche tutto il sabato pomeriggio. Quella di Settevene Palo (vicino Coop) fa orario continuato (estate ed inverno) 7.30-21.00 ed è aperta con orario spezzato TUTTE le domeniche ed i Festivi, TUTTE fanno il servizio di consegna a domicilio gratuito e garantiscono (con quella di Cerveteri capoluogo) il servizio notturno.

Immagino i loro farmacisti abbiano contratto aiuto apprendista aspirante lavapiatti”.

M5S Santa Marinella