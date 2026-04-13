Nei Musei nazionali del Lazio arriva l’abbonamento annuale • Terzo Binario News

Una nuova formula per tornare più volte nei luoghi della cultura: acquisto online e, dove presenti, alle biglietterie automatiche

Tornare, rivedere, approfondire: la visita diventa una consuetudine. La Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della Cultura introduce gli abbonamenti annuali per una rete di musei e parchi archeologici del territorio, offrendo a residenti e visitatori una modalità semplice e conveniente per frequentare con continuità i luoghi della cultura, seguire attività, eventi e mostre, e vivere il patrimonio come esperienza che cresce nel tempo.

I titoli saranno acquistabili esclusivamente online tramite Musei Italiani, la piattaforma ufficiale per l’acquisto di biglietti e servizi dei musei statali afferenti al Ministero della Cultura, e, dove presenti, anche attraverso le biglietterie automatiche (Certosa di Trisulti, Museo archeologico nazionale di Tuscania e Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo di Civita Castellana).

«Con l’introduzione degli abbonamenti annuali vogliamo incoraggiare una fruizione più continuativa e consapevole: il museo non è solo una visita una tantum, ma un luogo da ritrovare, in cui tornare più volte e con sguardi diversi. È un passo che rafforza il legame tra istituzioni culturali e comunità, valorizzando il patrimonio e migliorando l’esperienza del pubblico», dichiara Elisabetta Scungio, Direttrice della Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della Cultura.

I luoghi della cultura interessati

Gli abbonamenti annuali sono introdotti nei seguenti musei e parchi archeologici:

Abbazia greca di San Nilo e Museo a Grottaferrata (RM) – € 10

Museo archeologico di Vulci e Castello dell’Abbadia a Canino (VT) – € 15

Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (VT) – € 10

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia (RM) – € 10

Parco archeologico della Villa di Tiberio e Museo archeologico nazionale di Sperlonga (LT) – €15

Museo archeologico nazionale a Tuscania (VT) – € 10

Museo delle Navi romane di Nemi e Santuario di Diana Nemorense a Nemi (RM) – € 15

Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo (VT) – € 15

Parco archeologico di Casinum e Museo archeologico nazionale di Cassino (FR) – € 15

Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando a Minturno (FR) – € 15

Museo archeologico nazionale a Formia (LT) – € 10

Un passo dentro un percorso più ampio

La proposta complessiva si inserisce in un percorso di valorizzazione e miglioramento dell’offerta culturale, sostenuto da una programmazione continuativa di attività ed eventi e dal progressivo innalzamento qualitativo dei servizi al pubblico, anche grazie a finanziamenti ordinari e straordinari.

Si ricorda, infatti, che presso la Certosa di Trisulti (Collepardo) è già attivo un abbonamento annuale al costo di € 10.

Aggiornamenti su aperture e lavori in corso

Alla data di avvio del servizio alcuni luoghi della cultura sono temporaneamente chiusi per interventi di miglioramento e messa a punto finanziati dal PNRR. Si tratta di lavori pensati per rendere gli spazi più accoglienti, accessibili e fruibili: l’abbonamento annuale accompagna questo percorso e consente di pianificare più accessi durante l’anno, seguendo la riapertura progressiva e le novità che i cantieri porteranno con sé. Le informazioni aggiornate su aperture e orari saranno rese disponibili sui canali ufficiali e sul portale Musei Italiani.

Biglietti cumulativi: restano invariati

L’introduzione della tariffa annuale per i singoli musei non incide sul sistema dei biglietti cumulativi già in essere, che restano confermati con tariffe e validità invariate.

Musei archeologici nazionali del Lazio settentrionale (Vulci, Tuscania, Viterbo, Civita Castellana, Civitavecchia): € 15, validità 1 anno,

Aree e musei archeologici nazionali della Provincia di Latina (Sperlonga, Formia, Minturnae): € 12, validità 1 anno.

Informazioni utili

L’acquisto è possibile esclusivamente online, sia su app che sulla piattaforma Musei Italiani www.museiitaliani.it , oltre che nelle biglietterie automatiche, ove presenti (Certosa di Trisulti, Museo archeologico nazionale di Tuscania e Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo di Civita Castellana).

CONTATTI

Direzione regionale Musei nazionali Lazio drm-laz.comunicazione@cultura.gov.it

Sito web www.direzioneregionalemuseilazio.cultura.gov.it