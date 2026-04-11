Immobili della Regione al comune di Tarquinia, c'è la delibera • Terzo Binario News

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che dà il via libera agli accordi per la valorizzazione degli immobili di proprietà regionale presenti nei comuni di Tarquinia, Genazzano e Maienza.
«Grazie a questi accordi di collaborazione con i Comuni portiamo avanti il programma di valorizzazione dei beni patrimoniali della Regione Lazio.
Si tratta di immobili e realtà distribuite nel nostro territorio che grazie a questi finanziamenti, in sinergia con le amministrazioni locali, torneranno ad essere fruibili per la cittadinanza», dichiara l’assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera.
La Regione Lazio è proprietaria, nel Comune di Tarquinia, di numerosi immobili provenienti dallo scioglimento della Comunione delle Asl che a sua volta li aveva ereditati dal disciolto “Pio Istituto Santo Spirito”.
Per la valorizzazione di alcune aree destinate a insediamenti produttivi e di alcuni immobili siti nel centro storico, d’interesse del Comune per le proprie finalità istituzionali, la Regione ha stanziato 500mila euro.