"L'attività antiquaria di Pietro Manzi": il Quaderno del Museo di Civitavecchia si presenta giovedì • Terzo Binario News

Alla Sala Gurrado della Fondazione Cariciv alle 17,30 l’evento in collaborazione con la Book Faces

Una presentazione letteraria di altissimo spessore sarà ospitata presso la Sala Gurrado il 16 aprile.

In collaborazione per l’organizzazione dell’evento la Book Faces, il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, istituto afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Lazio, e la Fondazione Cariciv, nell’ambito di un percorso condiviso di valorizzazione della storia e del patrimonio culturale del territorio.

La Dottoressa Marianna Craba presenterà “L’attività di antiquaria di Pietro Manzi (1785-1839)” dialogando con la Direttrice del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia Lara Anniboletti e con l’archeologo e scrittore Alessandro Mandolesi a partire dalle 17:30.

Il saggio è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cariciv, dietro presentazione di un progetto presentato da Book Faces, e dell’Università di Salerno.

“L’attività di antiquaria di Pietro Manzi (1785-1839)” è la terza pubblicazione per la serie dei “Quaderni del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia”, editi da Antiqua Res Edizioni in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia.

Interverranno l’Assessora alla cultura e Vicesindaca Stefania Tinti, il Presidente Gaetano Starace e la Presidente Onoraria Gabriella Sarracco della Cariciv e il Presidente della Book Faces Marco Salomone.

“L’attività di antiquaria di Pietro Manzi” traccia il profilo dello studioso Manzi e mette insieme nuove tracce e documenti che raccontano attraverso l’attività di antiquaria, ovvero la scienza di ricostruzione della storia attraverso oggetti e documenti del passato, una parte della storia di Civitavecchia, del porto e del mercato rimasta per secoli nell’ombra.