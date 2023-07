Nati per leggere al Mare, a Ladispoli nuovo appuntamento giovedì • Terzo Binario News

Il prossimo appuntamento di Nati per leggera al Mare è giovedì 27 luglio alle ore 10. Loredana Simonetti e il Gruppo Volontari NPL di Ladispoli ci aspettano con Buon AppeLibro : letture sul cibo e l’appetito dei bambini, sulle pietanze che amiamo di più e quelle che proprio non ci piacciono ! E visto che probabilmente dopo ci verrà un pò di fame … ci aspetterà una merenda, gentilmente offerta dai cari amici del Columbia, e poi una sorpresina per tutti !

Siete pronti a partecipare? Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli: il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori.

La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca o rispondendo a questa e-mail.

Vi aspettiamo tutti i giovedì alle ore 10 al Columbia Beach!