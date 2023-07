Bando di mobilità esterna al comune di Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che, tramite del portale inPA – Portale per il Reclutamento disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, è stato pubblicato il bando di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n° 1 (uno) posto di istruttore dei servizi amministrativi ed economici – area degli istruttori (ex categoria c) – da assegnare all’area II Bilancio e programmazione Economico Finanziaria, settore II Ufficio Tributi.

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, dovrà essere inoltrata esclusivamente per il tramite del portale in PA entro 23 agosto alle ore 14:00.

La documentazione inerente il bando è pubblicata in amministrazione trasparente/bandi di concorso.