Natale a Tolfa, un successo il concerto a Sant'Egidio della Bio Blind International Orchestra • Terzo Binario News

Un grande successo di pubblico al concerto della BIO BLIND INTERNATIONAL ORCHESTRA. Nella chiesa di S.Egidio i musicisti ed il coro sono riusciti a creare la giusta atmosfera natalizia, con una musica coinvolgente e di grande spessore che ha visto protagonisti anche musicisti con disabilità visiva o ipovedenti.

Il concerto rientra nell’iniziativa “Appuntamento con la solidarietà- Natale 2022” anche con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Visibilmente emozionata la sindaca ha dato il benvenuto ed espresso gioia e soddisfazione anche per i suoi ricordi di studio musicale presso il conservatorio che la legano al direttore d’orchestra Alfredo Santoloci, il quale presentando i musicisti ed il vario e vasto programma di musica classica con gradite punte di musica jazz, ha ringraziato per la calorosa accoglienza a Tolfa del progetto pilota di musica inclusiva che ha permesso per la prima volta l’ inserimento in orchestra di musicisti con disabilità visiva che normalmente si esprimono solo come solisti. L’ orchestra é stata brillantemente accompagnata dalle voci del Coro Ars Nova Beato Angelico.

Il direttore Santoloci

“Una realtà importante da sostenere con forza e determinazione – afferma l’Assessore alla Cultura Tomasa Pala – per la sua forte valenza inclusiva e di forte integrazione sociale che offre l’opportunità di esprimersi musicalmente in un contesto di gruppo proprio a chi ne ha piú necessità. Lodevole l’iniziativa, ma ancora di piú i risultati e successi di questi ragazzi in grado di ascoltare i segnali del maestro grazie alla tecnologia che li aiuta ad emozionarsi ed emozionare il pubblico dimostrando impegno, determinazione e voglia di emergere ed esprimersi insieme agli altri”.