A Tolfa la magia del Villaggio di Babbo Natale apre con un giorno di ritardo: il divertimento è garantito • Terzo Binario News

Slittata l’inaugurazione di sabato causa maltempo, la domenica ha offerto comunque una miriade di eventi, spettacoli e location. Si replica il prossimo weekend

di Cristiana Vallarino

Grande successo a Tolfa per la prima giornata del Villaggio di Babbo Natale, organizzato da “La Filastrocca” col prezioso supporto di tanti volontari e di altre associazioni locali, nonchè della ProCiv e del Comune. In giro per il paese c’erano parecchi amministratori e naturalmente l’on. Alessandro Battilocchio.

Il maltempo fatto rimandare l’apertura prevista per sabato alla domenica, quando, alle 15, c’è stata la tradizionale parata, con le scuole di danza del territorio a sfilare sulle note della banda musicale “Giuseppe Verdi”, diretta dalla sindaca Stefania Bentivoglio. Una volta in piazza, Babbo Natale ha preso dalle mani del piccolo elfo Alessio la chiave per aprire il Villaggio, a mamma Natale l’elfo Carlotta ha dato una mazzo di fiori natalizi. Poi è uscita pure la street band dei Babbi di Natale di Foligno.

L’onorevole Battilocchio con la sindaca, la vice sindaca e l’assessore Tagliani, con Antonio Paacchiarotti

Particolare apprezzamento per la nuova installazione della Befana, la cui simpatia è molto piaciuta ai visitatori, e per la galleria d’arte con i quadri che immortalano momenti della vita di Babbo Natale, alcuni davvero esilaranti come quello in cui da bambino fa il bagnetto oppure quello in cui canta coi Maneskin. Particolare commozione per l’angolo con il ritratto di Alberto Morra, lo storico Babbo Natale sulle cui ginocchia si sono sedute generazioni di tolfetani.

E’ molto piaciuta anche la scritta “Buon Natale” realizzata a mano da Ofelia Berbece, le cui capacità artistiche sono ormai note nel paese. E pure lo spettacolo di fuoco dell’artista circense Giulia Colombi.

Marika Compagnucci, in alto la banda Verdi apre ufficialmente il Villaggio

“Tutta l’organizzazione del Villaggio si è adeguata di buon grado a far partire l’evento la domenica mattina – racconta Marika Compagnucci, presidente della Filstrocca -. Quindi tutti insieme per la mostra canina degli Amici di Sbirulino, cui hanno preso parte tanti quattrozampe con i loro padroni, grandi e piccoli. E poi un mega pranzo in piazza con i prodotti locali offerti dagli stand. Nel pomeriggio il via ufficiale, secondo il programma. Quindi tutti a mangiare il pan di zenzero, a sentire gli Elfi raccontastorie, a realizzare disegni oppure a scrivere letterine da imbucare per Babbo Natale”.

Infine per chiudere questa prima giornata in bellezza si è esibita nella chiesa di S.Egidio la “Bio Blind International Orchestra”.

“Un successo sotto tutti i punti di vista – il commento della sindaca Stefania Bentivoglio -, tante associazioni hanno collaborato e creando una forte sinergia tra di loro, consentendo la buona riuscita dell’evento. Voglio ringraziare La Filastrocca, le associazioni sociali e culturali presenti, chi ha allestito il paese nei giorni precedenti sfidando il cattivo tempo, i tanti volontari e quanti si sono messi in gioco con partecipazione e spirito comunitario e che rendono possibile la realizzazione di eventi di tale misura”.

Il presepe vivente a cura della compagnia teatrale “Il Barsolo”

Analogo entusiasmo per l’assessore ai servizi sociali Alessandro Tagliani: “Alberi, luci, suoni e colori che rimandano al Natale hanno rallegrato il centro storico, grazie al Villaggio di Babbo Natale edizione 2022, organizzato magistralmente dalla Filastrocca. Tantissimi spettacoli: dalle performance canore sulla piazza, alle street band che hanno animato con tamburi e sax la via principale. Presso Palazzaccio allestita la casa di Babbo Natale con caramelle ed Elfi per rallegrare i più piccini. Anche Palazzo “Buttaoni” ha fatto la sua parte, con mostre e performance nell’atrio principale. E che dire del suggestivo presepe vivente a cura de Il Barsolo”.

La banda dei Babbi Natale di Foligno

“Tolfa ancora protagonista sul settore turistico culturale – afferrma l’assessore alla Cultura Tomasa Pala -. Un primo assaggio fantastico del Villaggio di Babbo Natale che ha visto tutta la comunità coinvolta e desiderosa di accogliere quanti vogliano vivere un’ esperienza natalizia unica che richiami i valori della tradizione proiettandosi con forza un scenari futuri all’ insegna dell’ innovazione e dello sviluppo. In tanti sono stati disposti a fare file lunghissime per ammirare i palazzi storici addobbati nel rispetto del pregio architettonico senza stravolgerlo ma valorizzandolo con l’uso di materiali ecosostenibili per gli allestimenti e gli addobbi dei palazzi, degli stand e per la creazione creativa dei Presepi. Nulla é stato lasciato al caso e all’improvvisazione, ma fortemente studiato nel dettaglio previa progettazione e coordinamento tra amministrazione, associazioni e cittadini. Moltissime le iniziative di gioco, spettacolo, intrattenimento, concerti musicali, incontri letterari di grande spessore e a tema sociale e solidale spesso volutamente in contemporanea per soddisfare tutte le menti e le passioni dei visitatori. Il coinvolgimento di un’ intera comunità é ciò che rende Tolfa borgo autentico in grado di catturare il turismo di prossimità desideroso di meravigliarsi e dare un senso profondo a quello che si fa. Mi sento di esprimere grande risconoscimento per quanti hanno contribuito all’ ottima riuscita dell’evento in questa prima giornata”.

Si replica, con ulteriori sorprese, il 17 e il 18, e tutti – assessori, prima cittadina e presidente de La Filastrocca – invitano a fare ancora visita al Villaggio di Babbo Natale. Sabato dalle 15, domenica dalle 10. Meteo permettendo….