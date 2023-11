Natale a Civitavecchia, torna il concorso "Il Miglior Biscottino" abbinato a quello letterario • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Torna anche quest’anno il concorso “Il Miglior biscottino di Natale”, organizzato dal Comitato Antichi Sapori Civitavecchia, l’associazione Mad Music Love e il supporto della Fondazione Cariciv.

Potranno partecipare massimo 25/30 persone, inviando una mail a antichisaporicv@outlook.it entro il 30 novembre.

La consegna dei prodotti dovrà avvenire, secondo le modalità indicate nel bando, entro il 15 dicembre, alla biblioteca comunale in piazza Calamatta. La giuria, di esperti e personalità, assegnerà tre premi principali e se lo ritiene altri secondari o menzioni. Il 16 dicembre la proclamazione al Forte!Festival in piazza Saffi.

I concorrenti potranno partecipare alla gara gratuitamente. La gara è di carattere non professionale.

Sono ammessi alla gara solo biscottini artigianali realizzati in ambito domestico.

Per questa edizione ci sono anche due novità, la prima è “Famolo strano”, ovvero variazioni sul classico biscottino di Natale, la seconda è il concorso letterario “Il Natale e le tradizioni di Civitavecchia”.

La presentazione del concorso è avvenuta nella sala Gurrado della Fondazione Cariciv dove è stato spiegato che “la volontà è quella di andare oltre la tradizione, per far identificare il territorio anche attraverso questi dolci non soltanto natalizi. l’altro obiettivo è quello di far avvicinare i giovani e per questo è stata concessa una sorta di ‘licenza culinaria’ che permette di variare la preparazione dei biscotti rispetto alla ricetta tradizionale.

Ecco il link a cui fare riferimento per il concorso letterario.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:87229f81-0ea5-4d1f-b145-2e6116385800